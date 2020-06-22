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Посол Германии примет участие в параде Победы в Москве 

РИА Новости и ещё 9 2 часа назад
Посол Германии примет участие в параде Победы в Москве
Фото: РИА Новости
Ожидается, что от германской стороны участие в параде Победы 24 июня в Москве примет посол ФРГ в России, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Ожидается, что посол (Геза Андреас) фон Гайр примет участие в параде", — сообщили в посольстве.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
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В мире , Владимир Путин , РИА Новости , Германия , Москва
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