Посол Германии примет участие в параде Победы в Москве 

Ожидается, что от германской стороны участие в параде Победы 24 июня в Москве примет посол ФРГ в России, сообщил РИА Новости представитель посольства.
"Ожидается, что посол (Геза Андреас) фон Гайр примет участие в параде", — сообщили в посольстве.
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.