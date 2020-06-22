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В Молдавии партия президента потеряла большинство в парламенте 

Lenta.ru 37 минут назад
Партия Додона потеряла большинство в парламенте
Фото: Lenta.ru
Молдавия в очередной раз оказалась на пороге политического кризиса. Коалиция Партии социалистов (ПРСМ) и Демократической партии (ДПМ), поддерживающая президента и нынешнее правительство страны, потеряла большинство голосов в парламенте, сообщает ресурс EurAsia Daily.
Ранее 17 июня 2020 года стало известно, что еще один депутат от демократической партии принял решение выйти из ее состава. Это привело к тому, что коалиция потеряла большинство в парламенте. Теперь у оппозиции технически 51 депутат — большинство.
За последние несколько месяцев фракция Демократической партии в парламенте Молдавии потеряла больше половины депутатов — они покидали партию и присоединялись к оппозиционным фракциям и группам. На днях, после ухода очередного депутата у правящей коалиции осталось 50 голосов при необходимом минимуме 51.
Президент Игорь Додон, которого называют неформальным лидером Партии социалистов и всего правящего альянса, позвал на переговоры представителей оппозиционного блока ACUM. Но наблюдатели перспективы такого союза оценивают скептически. В прошлом году блок пошел на коалицию с социалистами и президентом, и она оказалась недолговечной.
Кроме того, председатель одной из партий блока Майя Санду намерена снова составить конкуренцию Игорю Додону на президентских выборах, которые пройдут этой осенью. Четыре года назад они боролись за победу во втором туре, и разница в числе голосов была невелика.
При этом ходят слухи о тайных переговорах между бывшими-будущими соперниками о том, что Майя Санду рассматривает возможность альянса в обмен на пост премьера. Аналитики напоминают, что ранее она уже возглавляла правительство, и в отставку ее отправили как раз с подачи Додона. Эксперты задаются вопросом о том, станет ли она наступать на те же грабли.
По их мнению, более перспективной может стать коалиция оппозиционных сил — блока ACUM, отколовшейся от Демпартии группы Pro Moldova и партии «Шор». Все они жестко критиковали нынешнее правительство и обвиняли Игоря Додона в попытках подчинить себе все государственные институты, а также упрекали президента в фальстарте предвыборной кампании и использовании админресурса.
При этом эксперты полагают, что с учетом политической нестабильности в стране и растущего недовольства жителей, Игорь Додон эти выборы, вероятно, проиграет. А преимущество получит оппозиция.
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В мире , Игорь Додон , Демократическая партия США
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