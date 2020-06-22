Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена 

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Ранее Деркач обнародовал аудиозапись, на которой якобы Байден предлагает Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.

Деркач добавил, что вторую часть записей он также передаст в Госбюро расследований.