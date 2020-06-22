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Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена 

Газета.Ru и ещё 13 1 час назад
Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее Деркач обнародовал аудиозапись, на которой якобы Байден предлагает Порошенко $1 млрд за отставку генерального прокурора Виктора Шокина.
На новых записях, в частности, обсуждалось увольнение Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза Украины", необходимость повышения тарифов на Украине по требованию МВФ, а также кандидатура Юрия Луценко на должность генпрокурора. Кроме того, в разговорах затрагивалась тема национализации "Приватбанка" и сотрудничество украинских и американских спецслужб, в частности ЦРУ, по делу в отношении бывшего депутата Рады Александра Онищенко.
Деркач добавил, что вторую часть записей он также передаст в Госбюро расследований.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Александр Онищенко , Юрий Луценко , Андрей Коболев , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Международный валютный фонд , ЦРУ , Верховная Рада , США
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