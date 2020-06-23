Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» 

ТК «Звезда» и ещё 19 12 минут назад
Обнародованы новые записи разговоров Порошенко и Байдена
Фото: Andreas Gebert dpa Globallookpress
Вторая часть якобы записанных во время президентства Порошенко телефонных бесед с властями США была представлена тем же депутатом, что обнародовал первые аудио.
На Украине вновь дали ход нашумевшему делу о вмешательстве Америки в политику государства. Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач представил общественности вторую часть якобы записей разговоров бывшего главы государства Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Ранее депутат уже обнародовал первую часть, в которой, если верить в их подлинность, можно найти свидетельства присутствия международной коррупционной составляющей и государственной измены на Украине того периода.
По утверждению Деркача, записи были переданы ему журналистами. Их вторая часть, как и первая, пойдет в государственное бюро расследований для изучения и определения достоверности.
В связи со скандальными записями от лица Госбюро было официально открыто уголовное дело, для участия в работе над которым неоднократно приглашался Порошенко, но не являлся, избегая появлений в правоохранительных органах.
Ранее Порошенко самолично сообщил, что его сделали подозреваемым в новом уголовном деле по факту разжигания межрелигиозной розни путем.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
ТК «Звезда»: последние новости
В Италии оценили статью Путина о вкладе СССР в разгром фашизма В Италии оценили статью Путина о вкладе СССР в разгром фашизма ВОЗ: число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,3 млн ВОЗ: число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8,3 млн Сын Никиты Хрущева умер в США Сын Никиты Хрущева умер в США
Комментарии 1
В мире , Конфликты , Украина , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , МВД , Верховная Рада , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семина: «Федосеева-Шукшина — аморалка»
Семина: «Федосеева-Шукшина — аморалка»
«Эти компании исчезли»: на Украине «забыли» про деньги Байдена
«Эти компании исчезли»: на Украине «забыли» про деньги Байдена
Пугачева вновь станет бабушкой
Пугачева вновь станет бабушкой
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Умер режиссер «Телефонной будки»
01:00
Умер режиссер «Телефонной будки»
В мире Другое
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
00:37
Убивший человека Сергий объяснил, как получил сан
Общество
Серебренников назвал нелепым обвинение
01:06
Серебренников назвал нелепым обвинение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение