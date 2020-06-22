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Пока вы спали: Россия пугает мир «сыном Сатаны» 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Пока вы спали: Россия пугает мир «сыном Сатаны»
Фото: РИА Новости

В Китае заговорили о «королеве межконтинентальных ракет» из России

Россия активно проводит перевооружение и среди межконтинентальных баллистических ракет особенно выделяется РС-28 «Сармат». Об этом пишет китайское издание Sohu, перевод статьи которого опубликован ИноСМИ.
В статье подчеркивается, что РС-28 «Сармат» наследует мощные характеристики Р-36М, обладает дальностью полета до 18 тысяч километров и может нести от 10 до 15 легких суб-управляемых ядерных боеголовок. Эта баллистическая ракета заслуженно носит название королевы, утверждает издание.

Отношения Китая и Индии обостряются

Гибель военнослужащих в пограничном инциденте в Ладакхе руководство Индии назвало «преднамеренной и спланированной акцией», предупредив Пекин о возможных последствиях, пишет «Коммерсант».
По данным издания, в Индии считают, что китайские военные заманили в ловушку пограничный патруль, а на пришедших ему на помощь индийских военнослужащих были обрушены мощные потоки воды, смывшие их со скал в пропасть.
Согласно спутниковым снимкам, которые распространил индийский телеканал NDTV, за последнюю неделю Китай перебросил в спорную стратегически важную долину реки Галван более 200 грузовиков, бульдозеров и землеройной техники. После приграничного инцидента Индия развернула у границы с Китаем ударную авиацию и усилила группировку кораблей в Бенгальском заливе, отмечают осведомленные источники.

В России выросли цены на автомобили

С начала года в России цены на автомобили выросли в среднем на 3–7%. Об этом со ссылкой на подсчеты дилера «Авилон» сообщает «Коммерсант».
По данным «Авалона», цены выросли и на иномарки, и на продукцию отечественного автопрома. Так, автомобили Hyundai в среднем подорожали на 2,5%, Volkswagen — на 4–5%, BMW — на 3–10%, все комплектации «УАЗа» стали дороже на 2,7–3,9%.
Эксперты связывают повышение цен с девальвацией рубля, снижением производства и достаточно высоким спросом на машины.

Суды начали подтверждать штрафы за нарушение самоизоляции

Московские суды признают законными выписанные с помощью камер штрафы за нарушения самоизоляции. Об этом пишет газета «Ведомости».
По данным издания, первые такие решения были опубликованы в электронной картотеке Мосгорсуда и датированы 15 июня.
Согласно одному из них, москвичка доказывала, что не нарушала выданное ей предписание и не покидала квартиру, а предоставленные столичной администрацией фотоматериалы сочла полученными с нарушениями. Однако суд признал штраф законным.

Собянин заявил о быстром восстановлении общепита

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичный ресторанный бизнес уже работает на 65% от того уровня, который был до начала пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
Столичный градоначальник выразил уверенность, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится.
«То, что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии», — пояснил он.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
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В мире , Авилон , Мосгорсуд , Правительство Москвы , Ведомости , InoSMI.Ru , ИТАР-ТАСС , Индия , Китай
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