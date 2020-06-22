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Американцы назвали СССР врагом США во Второй мировой 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Американцы назвали СССР врагом США во Второй мировой
Фото: ТАСС
Десятая часть жителей США, принявших участие в социологическом опросе, считает, что во время Второй мировой войны Соединенные штаты воевали против СССР, сообщает РИА Новости. Чуть меньше американцев полагает, что их предки воевали против Китая.
По данным издания, опрос провели сотрудники старейшей французской исследовательской компании IFop. Голосование проводилось среди тысячи граждан США в возрасте старше 18 лет.
Выяснилось, что 77% респондентов назвали главным противником США во Второй мировой войне Германию. 11% считают, что их предки воевали против СССР, 5% сочли врагом Соединенных штатов Китай. 8% участников опроса честно признались, что даже не представляют, кто воевал в период с 1939 по 1945 гг.
Примечательно, что 12% респондентов никогда не слышали о Холокосте.
8 мая, как сообщал «Рамблер», большой резонанс вызвала публикация в официальном аккаунте резиденции американского президента, в которой говорилось, что победу над нацистами во Второй мировой войне одержали исключительно США и Великобритания.
На пост отреагировали отечественные звезды шоу-бизнеса. В частности, рэпер Тимати в комментариях написал, что США и Великобритания — «красавцы», поскольку «отстояли блокадный Петербург», «прошли битву под Сталинградом» и «водрузили на рейхстаге свой флаг», певица Айза написала, что «Бог хранит СССР», а рэпер СТ оставил в комментариях текст песни «День Победы».
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Комментарии 1
В мире , Тимати , РИА Новости , Китай , США
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