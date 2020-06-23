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На Украине за сутки выявлено 833 случая коронавируса 

RT на русском и ещё 15 34 минуты назад
На Украине за сутки выявлено 833 случая COVID-19
Фото: Reuters
На Украине за сутки зафиксировали 833 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 38 074.
Также телеканал отмечает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 1035.
Всего в стране от коронавируса вылечились 16 956 пациентов.
Ранее сообщалось, что на Украине проведут проверки заведений общественного питания и транспорта на соблюдение эпидемиологических требований в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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В мире , Украина , Ситуация в мире
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