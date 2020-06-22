Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр обороны Индии примет участие в Параде Победы в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Министр обороны Индии примет участие в Параде Победы
Фото: Vishal Bhatnagar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Глава военного ведомства Индии Раджнатх Сингх обсудит в Москве вопросы военного взаимодействия с Россией.
Глава военного ведомства Индии Раджнатх Сингх прибудет в Москву с трехдневным визитом, в ходе которого обсудит вопросы региональной безопасности, записал он на своей странице в Twitter.
«Отправляюсь с трехдневным визитом в Москву. Визит в Россию даст мне возможность провести переговоры о путях дальнейшего углубления оборонного и стратегического партнерства между Индией и Россией. Я также приму участие в параде в Москве в честь 75-летия Победы», — сообщил министр.
В 2020 году Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Дата выбрана неслучайно: именно 24 июня состоялся первый Парад.
Ранее Минобороны Индии заявило, что в Параде Победы в Москве примут участие 75 военнослужащих трех видов Вооруженных сил Индии (сухопутные войска, ВВС и ВМС).
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
ТК «Звезда»: последние новости
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам В Италии оценили статью Путина о вкладе СССР в разгром фашизма В Италии оценили статью Путина о вкладе СССР в разгром фашизма На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
В мире , Раджнатх Сингх , Министерство обороны , Индия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Видео
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
00:30
Опубликовано видео избиения оппонента колбасой на Украине
Происшествия
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение