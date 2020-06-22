Министр обороны Индии примет участие в Параде Победы

Глава военного ведомства Индии Раджнатх Сингх прибудет в Москву с трехдневным визитом, в ходе которого обсудит вопросы региональной безопасности, записал он на своей странице в Twitter.

«Отправляюсь с трехдневным визитом в Москву. Визит в Россию даст мне возможность провести переговоры о путях дальнейшего углубления оборонного и стратегического партнерства между Индией и Россией. Я также приму участие в параде в Москве в честь 75-летия Победы», — сообщил министр.

В 2020 году Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Дата выбрана неслучайно: именно 24 июня состоялся первый Парад.

Ранее Минобороны Индии заявило, что в Параде Победы в Москве примут участие 75 военнослужащих трех видов Вооруженных сил Индии (сухопутные войска, ВВС и ВМС).