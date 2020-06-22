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Оппозиционеры возложили цветы к Вечному огню в Киеве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Оппозиционеры возложили цветы к Вечному огню в Киеве
Фото: РИА Новости
Участники общественного движения «Патриоты — За жизнь» во главе с депутатом Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильей Кивой возложили цветы к Вечному огню в Киеве в День скорби и чествования памяти жертв войны.
«22 июня 1941 года миллионы украинцев пришли, чтобы, несмотря ни на что, защищать свою землю. И мы обязаны защитить свою страну, мы обязаны защитить свою историю, мы обязаны защитить свой украинский народ. Мы — «Патриоты — За жизнь» — будем защищать мир, порядок, закон, нашу героическую победоносную историю», — цитирует ТАСС Киву.
По его словам, такой подход является «стержнем нынешней Украины, который сохранит целостность, государственность и даст возможность детям жить в стране, где не будут слышны разрывы бомб, не будет хаоса и аморальности».
Тем временем соучредитель движения Виктор Черный отметил, что сегодняшняя дата должна стать своеобразным призывом к нынешней украинской власти.
«Мы напоминаем народу и особенно власти, что эта война была развязана фашистской Германией при поддержке мирового империализма. В этой войне советский народ, украинский народ как часть великого советского народа потерял миллионы жизней», — заявил он.
Также Черный подчеркнул, что на Украине сложилась ситуация, при которой одни воевали на стороне СССР, а другие — на стороне Германии.
В ОПЗЖ выразили сожаление, что возлагают цветы в основном представители оппозиции.
Аналогичные мероприятия проходят на всей территории Украины. Так, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Юрий Бойко участвует в церемонии возложения к памятнику погибшим в войне в селе Гатное Киевской области.
Напомним, 9 мая политики, представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и жители Киева в День Победы принесли цветы к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны и приняли участие в праздничных флешмобах, несмотря карантин в связи с распространением коронавируса.
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Комментарии 1
В мире , Илья Кива , Виктор Черный , Юрий Бойко , РПЦ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев
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