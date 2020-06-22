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На Украине более ста населенных пунктов остались без света из-за непогоды 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
На Украине обесточены 112 населённых пунктов
Фото: РИА Новости
Более 100 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и сильного ветра, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 22 июня в результате осложнения погодных условий (дождя, порывов ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 112 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Житомирская — 47, Ровенская — 24, Волынская — 17, Хмельницкая — 15 и Кировоградская — девять. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что за минувшие сутки из-за непогоды были повалены 37 деревьев, подтоплены три подвальных помещения и повреждена крыша одного из жилых домов.
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