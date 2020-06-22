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В Грузии число выявленных случаев COVID-19 превысило 908 

РИА Новости 1 час назад
В Грузии число выявленных случаев COVID-19 превысило 908
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки выросло на два и достигло 908, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования — 908, среди них выздоровел 761 человек, смертельных случаев — 14", — говорится на сайте.
Выздоровевших за сутки стало на шесть человек больше. В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах — 269.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране поддается контролю.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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