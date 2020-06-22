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Порошенко назвал Украину одной из самых проамериканских стран мира 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Порошенко: Украина — одна из самых проамериканских стран
Фото: Reuters
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну одной из самых проамериканских в мире. Об этом он заявил в интервью CNN.
«Поверьте, мне Украина сейчас в мире одна из самых проамериканских стран», — сказал Порошенко.
По его словам, украинцы очень ценят США за поддержку в защите их независимости и суверенитета против «российской агрессии». Порошенко добавил, что российский сценарий заключается в том, чтобы разрушить единство между Украиной и США. Но это определенно не в интересах Киева и Вашингтона.
В мае депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. На них Байден, в частности, предлагал миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность нефтегазовой компании Burisma. Возбуждено дело о госизмене и незаконном использовании «специальных технических средств получения информации». Порошенко заявил, что пятая колонна Кремля «начала масштабную спецоперацию против Украины».
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Комментарии 3
В мире , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Верховная Рада , CNN , США
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