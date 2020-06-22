Лукашенко заявил о попытках «наклонить» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», — объяснил Лукашенко.

Лидер страны отметил, что самым ценным для государства является его независимость, однако за нее всегда приходится дорого платить. Он также пояснил, что расслабляться не стоит и эпидемия коронавируса не скоро закончится, так как «она кому-то на руку».

Лукашенко привал решать все вопросы мирно и не лезть ни с кем в драку.

«Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли», — подчеркнул он.

Глава государства также рассказал о желающих вернуть белорусов «под плетку» и «одеть в лапти». По его словам, вокруг много людей, которые будут стараться «влезть» в дела Белоруссии — из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, который проводит независимый курс.