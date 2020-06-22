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Лукашенко рассказал о стремлении других стран «наклонить» Белоруссию 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лукашенко заявил о попытках «наклонить» Белоруссию
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что на страну извне будет оказываться очень серьезное давление, прежде всего экономическое. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
«Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали», — объяснил Лукашенко.
Лидер страны отметил, что самым ценным для государства является его независимость, однако за нее всегда приходится дорого платить. Он также пояснил, что расслабляться не стоит и эпидемия коронавируса не скоро закончится, так как «она кому-то на руку».
Лукашенко привал решать все вопросы мирно и не лезть ни с кем в драку.
«Единственное, о чем вас попрошу: никогда (буду я, не буду) не позволяйте, чтобы вами понукали, чтобы вас заставляли и наклоняли», — подчеркнул он.
Глава государства также рассказал о желающих вернуть белорусов «под плетку» и «одеть в лапти». По его словам, вокруг много людей, которые будут стараться «влезть» в дела Белоруссии — из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, который проводит независимый курс.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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