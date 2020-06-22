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США намерены профинансировать проекты о современной истории Украины 

RT на русском 27 минут назад
США оплатят создание современной истории Украины
Фото: РИА Новости
Госдеп США планирует выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины. Курировать инициативу будет американское посольство в Киеве. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
Как отмечается в документе, прошедшие конкурсный отбор будут работать над производством «инновационного, „краудсорсингового“, цифрового медиаконтента».
В его основу должны лечь личные истории жителей Украины о «недавнем прошлом страны и развитии украинской демократии».
«В заявках должны быть обозначены планы по определению круга подходящих участников и их обучению методикам цифрового повествования, включая навыки проведения интервью и записи собственных историй (или историй соседей, родственников и друзей) в формате, пригодном для вещательных продуктов профессионального качества», — уточняется в тексте.
Главная цель инициативы Госдепа на Украине заключается в том числе в оказании содействия «формированию устойчивой культуры познания истории с помощью цифровых медиа», подчёркивается в описании гранта.
Американская сторона предложила ряд тем для рассмотрения в рамках проекта, в том числе аварию на Чернобыльской АЭС, распад СССР, «революцию достоинства» и оранжевую революцию.
«Приветствуется акцентирование внимания на тех исторических событиях, которые часто искажаются в российских дезинформационных сообщениях и/или иным образом используются злонамеренными иностранными субъектами в своих целях», — отмечается в тендерной документации.
Проект планируют реализовать в сотрудничестве с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, которая предоставит свои площадки для распространения контента, произведённого участниками инициативы.
Подать заявку на участие в конкурсе могут как физические лица, так и учреждённые на Украине, в США и других странах НКО, в том числе НПО, аналитические центры и организации гражданского общества.
Ранее Госдеп анонсировал приём заявок на получение грантов для организации обучения «лидеров мнений» в сфере цифровых медиа на Украине.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Госдеп США , Киев
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