Экс-советник Трампа решил поддержать на выборах Байдена

По мнению Болтона, неспособность главы государства отличить одно от другого создает опасную для страны ситуацию и мешает формированию последовательной темы или стратегии.

«Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий», — подчеркнул он.

Именно по этой причине Болтон намерен поддержать на выборах президента, которые пройдут в ноябре, кандидата от Демократической партии Джо Байдена . При этом он отметил, что еще в 2016 году голосовал за Трампа, однако после близкого знакомства с президентом перестал поддерживать его политику.

Ранее Болтон оценил результаты внешней политики лидера страны. По его словам, у Трампа нет долгосрочного плана по взаимодействию с Россией и Китаем. Кроме того, за три последних года у США так и не получилось сдержать Иран.