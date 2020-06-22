Путина поставили в пример Трампу в США

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к переговорам куда лучше своего американского коллеги. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Болтона, президент России внимательно готовится к встречам и изучает людей, с которыми предстоит общаться.
«Он думает о том, что хочет сказать, о тех целях, которые хочет достичь… Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом», — пояснил Болтон в интервью телеканалу ABC News.
Он также подчеркнул, что у Путина «всегда есть план, и он ему следует».
«Рамблер» писал, что 23 июня в продаже должны появиться мемуары Джона Болтона. Ранее отрывки из книги были опубликованы в ряде американских СМИ. В своей книге Болтон высказал мнение, что Путин может играть на Трампе, как на скрипке. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российский лидер не считает президента США человеком, который легко поддается манипулированию.