Путина поставили в пример Трампу в США

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По мнению Болтона, президент России внимательно готовится к встречам и изучает людей, с которыми предстоит общаться.

«Он думает о том, что хочет сказать, о тех целях, которые хочет достичь… Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом», — пояснил Болтон в интервью телеканалу ABC News.

Он также подчеркнул, что у Путина «всегда есть план, и он ему следует».