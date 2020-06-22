Путина поставили в пример Трампу в США

По его словам, президент России "исчерпывающим образом" проводит подготовку к таким встречам. Болтон отметил, что Путина знает людей, с которыми разговаривает, а также "думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь".

«Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом», — сказал Болтон.

Экс-советник считает, что у Путина всегда имеется план, которому тот следует.