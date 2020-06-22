Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовиться к встречам 

Газета.Ru и ещё 9 52 минуты назад
Путина поставили в пример Трампу в США
Фото: ТАСС
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что его российский коллега Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает американский лидер. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.
По его словам, президент России "исчерпывающим образом" проводит подготовку к таким встречам. Болтон отметил, что Путина знает людей, с которыми разговаривает, а также "думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь".
«Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом», — сказал Болтон.
Экс-советник считает, что у Путина всегда имеется план, которому тот следует.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
Газета.Ru: последние новости
Пушков заявил, что Лондон признал роль СССР и не стал спорить с Путиным о ВОВ Пушков заявил, что Лондон признал роль СССР и не стал спорить с Путиным о ВОВ ДНР открывает границы с Украиной и Россией ДНР открывает границы с Украиной и Россией В Нью-Йорке уберут памятник Теодору Рузвельту В Нью-Йорке уберут памятник Теодору Рузвельту
В мире , Политика , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение