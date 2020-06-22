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Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов 

Lenta.ru 22 минуты назад
Оценено многомиллионное состояние сына Лукашенко
Фото: Reuters
Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.
В сообщении приводится скриншот страницы личного кабинета одного из швейцарских банков, на котором видны счета в евро и франках. Утверждается, что сразу несколько источников подтвердили наличие у Виктора Лукашенко счета именно в этом банке. Других доказательств обладания суммой, равной 1,5 процента ВВП Белоруссии, не приводится.
Сумма, которой обладает Виктор Лукашенко на сегодняшний день, а также размер инвестиций в зарубежных странах, неизвестны.
17 июня сообщалось, что власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах. При этом Беларусбанк не предоставил никаких документов о причинах блокировки. Всего на счете находилось более 100 тысяч белорусских рублей (2 919 630 российских рублей).
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Комментарии 4
В мире , СНГ , Человек года , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко
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