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Памятник Рузвельту в Нью-Йорке решено демонтировать 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту
Фото: globallookpress.com
Власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту, сообщают СМИ.
Бронзовая статуя Теодора Рузвельта на коне в окружении индейца и африканца находится у входа в музей, пишет New York Times.
В самом музее заявили, что «музейное сообщество было глубоко тронуто растущим движением за расовую справедливость», а также отметили, что во всем мире все чаще обращают внимание на статуи, которые стали «мощными и вредными символами системного расизма».
Как рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, музей попросил убрать статую, поскольку та «явно изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных». Город, по его словам, поддержал просьбу, «это правильное решение и подходящее время».
Дальнейшая судьба памятника пока не определена.
Правнук президента Теодор Рузвельт IV заявил, что «миру не нужны статуи, реликвии другого века, которые не отражают ценности равенства и справедливости».
В музее подчеркнули, что речь идет только о памятнике, а не об оценке личности президена США в целом.
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Комментарии 1
В мире , США , Теодор Рузвельт , New York Times , Нью-Йорк
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