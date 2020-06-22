В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту

Бронзовая статуя Теодора Рузвельта на коне в окружении индейца и африканца находится у входа в музей, пишет New York Times.

В самом музее заявили, что «музейное сообщество было глубоко тронуто растущим движением за расовую справедливость», а также отметили, что во всем мире все чаще обращают внимание на статуи, которые стали «мощными и вредными символами системного расизма».

Как рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, музей попросил убрать статую, поскольку та «явно изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных». Город, по его словам, поддержал просьбу, «это правильное решение и подходящее время».

Дальнейшая судьба памятника пока не определена.

Правнук президента Теодор Рузвельт IV заявил, что «миру не нужны статуи, реликвии другого века, которые не отражают ценности равенства и справедливости».

В музее подчеркнули, что речь идет только о памятнике, а не об оценке личности президена США в целом.