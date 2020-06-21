Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский пригрозил Ирану судом за невыполнение обещаний по сбитому самолету 

Lenta.ru 30 минут назад
Зеленский пригрозил засудить Иран
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Ирану международными судами в случае невыполнения взятых им обязательств по сбитому самолету авиакомпании МАУ. Об этом Зеленский рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
Украина призвала Иран передать «черные ящики» сбитого Boeing
Глава государства заявил, что рассчитывает на выполнение иранскими властями обещаний, которые они сделали после инцидента. Так, президент рассчитывает не только на возвращение черных ящиков, но и на адекватные компенсации. Зеленский также хотел бы, чтобы Иран принес официальные извинения.
«В противном случае у нас не будет другого выбора, и они знают нашу позицию, кроме как обратиться в международные суды», — подчеркнул он.
Ранее власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Черные ящики, скорее всего, отправят во Францию.
Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что по ошибке сбил самолет.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
Последние новости
Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году Михаила Ефремова вырежут из сериала Михаила Ефремова вырежут из сериала В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Комментарии 5
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Boeing , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акция «Линия памяти» стартовала на Крымской набережной
Акция «Линия памяти» стартовала на Крымской набережной
Блогерша поссорилась с отцом за день до смерти на Бали
Блогерша поссорилась с отцом за день до смерти на Бали
Волочкову пристыдили за оголенную грудь в храме
Волочкову пристыдили за оголенную грудь в храме
Вдова Игнатьева рассказала о его последних днях
Вдова Игнатьева рассказала о его последних днях
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение