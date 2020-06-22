8 января, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг 737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана. В результате него погибли 176 человек, находившиеся на борту лайнера, в том числе 85 граждан Канады. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признался, что лайнер был случайно сбит ракетами.

Вчера Зеленский дал интервью The Globe and Mail. В ходе него он рассказал, что власти Ирана обещали передать черные ящики сбитого «Боинга» властям Украины, принести официальные извинения в связи с произошедшим и выплатить адекватные компенсации, но до сих пор этого не сделали.

«Они должны сделать то, что обещали», — выразил уверенность украинский президент.

Он выразил надежду на то, что в конечном итоге политика иранских властей в этом вопросе станет ориентированной на результат, и пригрозил, что, если этого не произойдет, власти Украины будут вынуждены обращаться в международные суды.