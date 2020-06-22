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Зеленский пригрозил Ирану судами из-за «Боинга 737» 

Артём Кульша и ещё 3 35 минут назад
Власти Украины обратятся в международные суды, если власти Ирана не начнут выполнять данные обещания. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил канадскому изданию The Globe and Mail.
Украина призвала Иран передать «черные ящики» сбитого Boeing
8 января, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг 737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана. В результате него погибли 176 человек, находившиеся на борту лайнера, в том числе 85 граждан Канады. 11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признался, что лайнер был случайно сбит ракетами.
Вчера Зеленский дал интервью The Globe and Mail. В ходе него он рассказал, что власти Ирана обещали передать черные ящики сбитого «Боинга» властям Украины, принести официальные извинения в связи с произошедшим и выплатить адекватные компенсации, но до сих пор этого не сделали.
«Они должны сделать то, что обещали», — выразил уверенность украинский президент.
Он выразил надежду на то, что в конечном итоге политика иранских властей в этом вопросе станет ориентированной на результат, и пригрозил, что, если этого не произойдет, власти Украины будут вынуждены обращаться в международные суды.
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В мире , Видео , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Генштаб , Boeing , Иран
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