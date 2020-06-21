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За сутки в мире выявлено более 183 тыс. случаев заражения коронавирусом 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
В мире выявлено 8,7 млн заразившихся коронавирусом
Фото: Reuters
Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 183 тыс., превысив 8,7 млн При этом, согласно опубликованным в воскресенье данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 462 тыс.
По состоянию на 11:00 мск 21 июня, в мире были зарегистрированы 8 708 008 инфицированных и 461 715 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 183 020, число умерших увеличилось на 4 743. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 138 980 новых случаев заражения и 6 271 летальный исход.
Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных — 4 279 854. За сутки этот показатель возрос на 116 041. Количество умерших там увеличилось на 3 241 и достигло 219 144. В Европе насчитывается 2 527 618 заразившихся и 193 086 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 17 922, количество умерших увеличилось на 442.
Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 897 403, зафиксированы 20 075 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 975, умерли 515 человек.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 208 829 человек. Далее следуют Бразилия (1 032 913), Россия (584 680), Индия (410 461), Великобритания (303 114), Перу (247 925), Испания (245 938), Италия (238 275), Чили (236 748) и Иран (202 584).
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В мире , ВОЗ
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