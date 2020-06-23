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Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 41 17 минут назад
Спрогнозирован новый кризис из-за коронавируса
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters
Экономисты спрогнозировали новый кризис из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. На фоне распространения болезни убытки будут нести как предприятия, так и потребители, пишет Bloomberg.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 21 июня был установлен рекорд по суточной прибавке заболевших COVID-19 в мире. Ситуация обострилась по всей Америке, высокий риск сохраняется для Германии, Австралии и других развитых экономик. Несмотря на заверения Пекина касательно того, что новая вспышка коронавируса находится под контролем, в развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия, пандемия продолжает набирать обороты.
Возросшая обеспокоенность со стороны экспертов связана с текущей ситуацией, когда ограничения постепенно снимаются. Показатели в сферах транспорта и общественного питания улучшились, однако всплеск числа инфицированных может подорвать или обратить вспять достигнутый прогресс.
Кроме того, по словам экономистов финансовой корпорации Citigroup Inc., повышение доверия потребителей будет лежать в основе восстановления экономики, если положение на рынке труда и в предпринимательском секторе станет лучше. Однако ухудшение эпидемиологической обстановки ставят под сомнение эти перспективы. Как считают эксперты, до создания вакцины не имеет смысла говорить о полном восстановлении экономики.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в случае повторной вспышки пандемии экономика России снизится на 10 процентов в 2020 году или на восемь процентов, если распространение коронавируса останется под контролем.
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В мире , Bloomberg , Австралия , Германия
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