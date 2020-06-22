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Президент Сербии провозгласил победу своей партии на выборах в парламент 

Российская Газета и ещё 20 1 час назад
Президент Сербии объявил о победе на выборах
Фото: globallookpress.com
Президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу возглавляемой им Сербской прогрессивной партии (СПП) на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах.
"Мы получили самое большое в истории доверие народа, получив свыше двух миллионов голосов из 3,3 миллиона от пришедших на выборы граждан", — заявил Вучич, озвучив предварительные данные.
Он поздравил всех с чистой и честной компании, не исключив возможного повторного голосования на отдельных участках, пишет ТАСС.
Напомним, в воскресенье граждане Сербии выбирали новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти. В волеизъявлении могли принять участие более 6,5 миллиона человек на 8 385 участках (90 в Косово и Метохии, 42 — за рубежом).
Согласно предварительным данным Республиканской избирательной комиссии, совершенно точно уже в парламент пройдут Сербская прогрессивная партия (63,35%) и Социалистическая партия Сербии (10,67%). Подсчет голосов продолжается.
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Комментарии
В мире , Александр Вучич , ИТАР-ТАСС , Сербия
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