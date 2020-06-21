Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Флаг ЛГБТ повесили на «Родину-мать» в Киеве 

News.ru 59 минут назад
Флаг ЛГБТ повесили на «Родину-мать» в Киеве
Фото: globallookpress.com
Активисты организации KyivPride запустили дрон с радужным флагом. Коптер повис над памятником «Родины-матери».
Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи. Об этом сообщается в Facebook организаторов акции.
«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву, — отметили они.
Как писал NEWS.ru, 23 июня в Киеве прошёл «Марш равенства». В нём приняли участие порядка 2,5 тысячи украинцев. Целью мероприятия была поддержка ЛГБТ-сообщества.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
News.ru: последние новости
Италия поддержала статью Путина о победе СССР над фашизмом Италия поддержала статью Путина о победе СССР над фашизмом Испания открылась для граждан Евросоюза Испания открылась для граждан Евросоюза Тайник бандеровцев нашли подо Львовом Тайник бандеровцев нашли подо Львовом
В мире , Украина , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенсоры будут распечатывать на внутренних органах
Сенсоры будут распечатывать на внутренних органах
КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованные зоны
КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованные зоны
Путин отметил необходимость эффективной помощи предприятиям и гражданам
Путин отметил необходимость эффективной помощи предприятиям и гражданам
В многоэтажке под Самарой взорвался газ
В многоэтажке под Самарой взорвался газ
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение