Флаг ЛГБТ повесили на «Родину-мать» в Киеве 

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Активисты организации KyivPride запустили дрон с радужным флагом. Коптер повис над памятником «Родины-матери».

Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи. Об этом сообщается в Facebook организаторов акции.

«Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву, — отметили они.

Как писал NEWS.ru, 23 июня в Киеве прошёл «Марш равенства». В нём приняли участие порядка 2,5 тысячи украинцев. Целью мероприятия была поддержка ЛГБТ-сообщества.