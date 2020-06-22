Пользователи TikTok саботировали митинг Трампа 

Пользователи TikTok частично взяли на себя ответственность за завышение ожиданий посещаемости на далеко не полной арене во время первого политического митинга президента Дональда Трампа , который состоялся в Талсе, штат Оклахома, в субботу, сообщает Reuters.

Пользователи социальных сетей, включая популярное приложение для обмена видео, заявили, что они завершили бесплатную онлайн-регистрацию для участия в митинге, не собираясь туда идти.

Перед началом мероприятия менеджер кампании Трампа Брэд Парскал сказал, что было более миллиона запросов на участие. Тем не менее на арене, вмещающей 19 тысяч человек, было много свободных мест.

По данным журнала Forbes, пожарная служба Талсы подсчитала, что толпа составляла менее 6200 человек.