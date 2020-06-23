В Бразилии выявили свыше 1,1 млн человек с коронавирусом 

Все новости на карте

Бразилии зафиксировали более 1,1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, гласят данные Минздрава страны.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 21 тыс. заболевших и 654 новые смерти.

Всего с начала эпидемии выздоровели 571 649 человек, под наблюдением врачей находится 483 550 пациентов. Смертность от COVID-19 в стране составляет 4,6% (умерли свыше 51 тыс. человек).