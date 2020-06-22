От Путина потребовали вернуть «подарки народа Украины»

Высказывание российского президента Владимира Путина о том, что союзные республики не должны были выходить из СССР с «подарками от русского народа» уже вызвало среди куда больший резонанс, чем обещание диктатора «подумать» о возможности быть вновь избранным на пост главы своего деградирующего государства. И не мудрено!

То, что Путин меняет Конституцию ради того, чтобы остаться у власти, было ясно после решения об «обнулении» президентских сроков. А вот возможность новой большой войны на постсоветском пространстве всегда пугает.

Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Мы не знаем, конечно, что имел ввиду Путин, когда говорил о «подарках». Хотел ли он в очередной раз оправдать оккупацию Крыма или же готовится к новым захватам? И где эти захваты будут происходить? Конечно, в 1922 году УССР присоединялась к Советскому Союзу без Крыма, зато — с Таганрогским краем, в котором тогда жило более 70% украинцев. А в состав РСФСР входила практически вся территория современной Центральной Азии, за исключением небольших народных республик (да-да) Бухары и Хорезма. Хочет ли Путин возвратить в состав России Таджикистан ? Это — «подарки русского народа»? И что в таком случае делать с Тувой? На момент создания СССР ее территория в состав РСФСР не входила, международное сообщество считало Туву неотъемлемой частью Китая, а сама Россия — независимой народной республикой. (да-да).

Но самое главное даже не в этом. А в том, что Путин забыл, что он — не президент Советского Союза. Он — президент Российской Федерации. Одной из союзных республик, которая заявила о своем выходе из СССР без всякой процедуры и этим ничем не отличается от остальных. Вернее, все-таки отличается. Потому что Украина, например, провела референдум в подтверждение Акта о независимости, одобренного украинским парламентом . В России об этом украинском референдуме никогда, ни при каких условиях не вспоминают. А почему? А потому что никаких референдумов в самой России о ее выходе из СССР не проводилось. Последний референдум, который касался вопросов государственности и в котором участвовали россияне — это референдум о сохранении обновленного Союза. И в 1991 году руководители союзных республик, которые хотели этот обновленный Союз построить — прежде всего лидеры тех самых стран Центральной Азии, которая в 1922 году входила в состав РСФСР, прямо говорили об этом российским руководителям. Но кто их тогда слушал? Российское общество было буквально одержимо идеей суверенитета. И первую Декларацию о суверенитете принял 30 лет назад именно российский, а не украинский парламент. Так кто доктор русскому народу с его подарками?

Поэтому это не Украина — государство, которое покинуло СССР без всякой процедуры и с «подарками русского народа». Украина — страна, которая провозгласила независимость и получила всенародное одобрение этой идеи на всей своей территории. Включая Крым и Севастополь. И никаких других легитимных референдумов относительно статуса страны и ее территориальной целостности с 1991 года больше не было.

А Россия, да — незаконное образование, созданное группой заговорщиков, которые даже и не подумали обратиться к народу. Такая большая «ДНР» от Калининграда до Владивостока.

И с этой точки зрения первое, что должен сделать Путин — так это отдать Украине украденный в 1924 году Таганрог.

Нечего незаконно выходить из Советского Союза с подарками украинского народа!