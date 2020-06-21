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ДНР открывает границы с Украиной и Россией 

Газета.Ru и ещё 1 31 минуту назад
ДНР открывает границы с Украиной и Россией
Фото: РИА Новости
Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) открывает границу с Украиной, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на донецкий оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Жители ДНР смогут выехать на территорию Украины с понедельника, 22 июня, отметили в штабе. Там добавили, что пересечение границы в обратном направлении будет разрешено с 25 июня при соблюдении ряда условий по нераспространению коронавируса.
Кроме того, ДНР открывает границу с Россией и Луганской народной республикой (ЛНР), передает агентство со ссылкой на указ главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина.
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В мире , Украина , Денис Пушилин , Интерфакс
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