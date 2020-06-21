ДНР открывает границы с Украиной и Россией 

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) открывает границу с Украиной , сообщает "Интерфакс" со ссылкой на донецкий оперативный штаб по ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Жители ДНР смогут выехать на территорию Украины с понедельника, 22 июня, отметили в штабе. Там добавили, что пересечение границы в обратном направлении будет разрешено с 25 июня при соблюдении ряда условий по нераспространению коронавируса.