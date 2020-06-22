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В Пекине заявили, что вспышку коронавируса удалось сдержать 

ТАСС и ещё 16 38 минут назад
В Пекине прокомментировали вспышку коронавируса
Фото: РИА Новости
Распространение коронавируса в Пекине удалось сдержать, но эпидемиологическая ситуация там остается серьезной, сообщил в понедельник на брифинге глава информационной канцелярии городской администрации Сюй Хэцзянь.
"За вчерашний день количество новых выявленных случаев инфицирования в Пекине в некоторой степени снизилось, — цитирует его слова газета "Бэйцзин жибао". — Мы сдержали тенденцию к распространению коронавируса, ситуация развивается в благоприятную сторону, но при этом следует отчетливо понимать, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается серьезной и сложной".
За минувшие сутки в КНР выявили 18 случаев заражения коронавирусом, девять из них — в Пекине. В предыдущий день сообщалось о 26 случаях инфицирования, из которых 22 были зафиксированы в столице.
По данным Всемирной организации здравоохранения на утро 21 июня, в мире выявлено 8 708 008 случаев заражения, умерли 461 715 больных. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 208 829 человек. Далее следуют Бразилия (1 032 913), Россия (584 680), Индия (410 461), Великобритания (303 114), Перу (247 925), Испания (245 938), Италия (238 275), Чили (236 748) и Иран (202 584).
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