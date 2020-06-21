«Моральная рана»: Путин осудил слова Зеленского о войне 

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее украинский лидер назвал Советский Союз одним из государств, развязавших военный конфликт. Путин же незадолго до этого опубликовал статью об уроках истории.
Слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй Мировой войне могут негативно повлиять на российско-украинские отношения. Об этом заявил в эфире телепрограммы «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» президент РФ Владимир Путин.
«Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны», — заявил российский лидер.
По мнению Путина, Зеленский своими словами наносит вред в том числе и самим украинцам. «Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной войны, а именно это и было сделано, к сожалению, действующим президентом страны, — это нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа», — подчеркнул российский лидер.
Напомним, еще в январе в ходе официального визита в Польшу Зеленский возложил ответственность за развязывание Второй Мировой войны в том числе и на СССР, правопреемником которого является РФ.
Украинский лидер заявил, что к войне привел «сговор тоталитарных режимов», и польское государство почувствовало на себе это первым. Благодаря этому, добавил Зеленский, нацисты «запустили смертоносный маховик холокоста». Кроме того, заявил политик, Европа и мир не имеют права молчать «как в 1939 году».
При этом, рассуждая об освобождении концлагеря Освенцим советскими войсками, Зеленский только лишь заявил об участии в операции солдат-украинцев.
19 июня, напомним, журнал National Interest опубликовал статью Владимира Путина, посвященную урокам Второй Мировой войны в годовщину 75-летия Победы над гитлеровской Германией.
По словам президента РФ, он был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.
Российский лидер вступил в заочную полемику с рядом европейских политиков, которые пытаются представить ключевым событием, за которым последовала война, заключение пакта Риббентропа-Молотова. Об этом, в частности, заявляют польские политики.
«Я хотел был еще раз напомнить очевидный факт. Коренные причины Второй мировой, в основном, связаны с решениями, принятыми после Первой Мировой войны. Версальский договор стал символом серьезной несправедливости по отношению к Германии. Он подразумевал, что страну нужно было ограбить, заставив платить огромные репарации западным союзникам, которые истощали ее экономику», — подчеркнул Путин.
По его мнению, именно национальное унижение жителей Германии стало благодатной почвой для роста радикальных настроений в этой стране. Нацисты же просто умело сыграли на эмоциях людей, которые хотели освобождения от «версальского наследия». Совокупность этих процессов, по сути, подталкивали немцев к войне напоминает российский президент.
«Как это ни парадоксально, западные государства, особенно Соединенное Королевство и США, прямо или косвенно способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно инвестировали в немецкие заводы, производящие военную продукцию», — пишет Путин.
Проблемой для международных отношений стал и «версальский мировой порядок», установившийся в Европе после завершения Первой Мировой войны. Вновь очерченные государства обрели новые границы, что вызвало появление череды территориальных споров и взаимных претензий.
Не помогла в разрешении такого положения и созданная по итогам войны начала XX века Лига Наций — вместо реальных дел она буквально захлебнулась в бессмысленных дискуссиях и не сумела предотвратить многие войны.
Напомнил Путин и о Польше, которая наравне с Германией занималась разделом Чехословакии. Варшава и Берлин заранее вместе договорились, кому и какие чехословацкие земли отойдут.
«Сегодня европейские политики и, в частности, польские лидеры хотят замести мюнхенский сговор под ковер. Почему? Тот факт, что их страны когда-то нарушили свои обязательства и поддержали мюнхенский сговор — не единственная причина. Другая причина заключается в том, что несколько неловко вспоминать, что в те драматические дни 1938 года Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии», — резюмировал он.
Добавим, что новые украинские власти в рамках политики «декоммунизации» и отстранения от России даже отказались от празднования Дня Победы 9 мая — вместо этого «по западноевропейскому образцу» они отмечают официально 8 мая День Памяти и примирения.