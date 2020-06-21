«Моральная рана»: Путин осудил слова Зеленского о войне 

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин . Ранее украинский лидер назвал Советский Союз одним из государств, развязавших военный конфликт. Путин же незадолго до этого опубликовал статью об уроках истории.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о Второй Мировой войне могут негативно повлиять на российско-украинские отношения. Об этом заявил в эфире телепрограммы « Россия . Кремль. Путин» на канале «Россия 1» президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны», — заявил российский лидер.

По мнению Путина, Зеленский своими словами наносит вред в том числе и самим украинцам. «Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной войны, а именно это и было сделано, к сожалению, действующим президентом страны, — это нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, еще в январе в ходе официального визита в Польшу Зеленский возложил ответственность за развязывание Второй Мировой войны в том числе и на СССР, правопреемником которого является РФ.

Украинский лидер заявил, что к войне привел «сговор тоталитарных режимов», и польское государство почувствовало на себе это первым. Благодаря этому, добавил Зеленский, нацисты «запустили смертоносный маховик холокоста». Кроме того, заявил политик, Европа и мир не имеют права молчать «как в 1939 году».

При этом, рассуждая об освобождении концлагеря Освенцим советскими войсками, Зеленский только лишь заявил об участии в операции солдат-украинцев.

19 июня, напомним, журнал National Interest опубликовал статью Владимира Путина, посвященную урокам Второй Мировой войны в годовщину 75-летия Победы над гитлеровской Германией.

По словам президента РФ, он был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

Российский лидер вступил в заочную полемику с рядом европейских политиков, которые пытаются представить ключевым событием, за которым последовала война, заключение пакта Риббентропа-Молотова. Об этом, в частности, заявляют польские политики.

«Я хотел был еще раз напомнить очевидный факт. Коренные причины Второй мировой, в основном, связаны с решениями, принятыми после Первой Мировой войны. Версальский договор стал символом серьезной несправедливости по отношению к Германии. Он подразумевал, что страну нужно было ограбить, заставив платить огромные репарации западным союзникам, которые истощали ее экономику», — подчеркнул Путин.

По его мнению, именно национальное унижение жителей Германии стало благодатной почвой для роста радикальных настроений в этой стране. Нацисты же просто умело сыграли на эмоциях людей, которые хотели освобождения от «версальского наследия». Совокупность этих процессов, по сути, подталкивали немцев к войне напоминает российский президент.

«Как это ни парадоксально, западные государства, особенно Соединенное Королевство и США, прямо или косвенно способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно инвестировали в немецкие заводы, производящие военную продукцию», — пишет Путин.

Проблемой для международных отношений стал и «версальский мировой порядок», установившийся в Европе после завершения Первой Мировой войны. Вновь очерченные государства обрели новые границы, что вызвало появление череды территориальных споров и взаимных претензий.

Не помогла в разрешении такого положения и созданная по итогам войны начала XX века Лига Наций — вместо реальных дел она буквально захлебнулась в бессмысленных дискуссиях и не сумела предотвратить многие войны.

Напомнил Путин и о Польше, которая наравне с Германией занималась разделом Чехословакии. Варшава и Берлин заранее вместе договорились, кому и какие чехословацкие земли отойдут.

«Сегодня европейские политики и, в частности, польские лидеры хотят замести мюнхенский сговор под ковер. Почему? Тот факт, что их страны когда-то нарушили свои обязательства и поддержали мюнхенский сговор — не единственная причина. Другая причина заключается в том, что несколько неловко вспоминать, что в те драматические дни 1938 года Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии», — резюмировал он.

Добавим, что новые украинские власти в рамках политики «декоммунизации» и отстранения от России даже отказались от празднования Дня Победы 9 мая — вместо этого «по западноевропейскому образцу» они отмечают официально 8 мая День Памяти и примирения.