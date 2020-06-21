Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко рассказал о желающих вернуть белорусов «под плетку» и «одеть в лапти» 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко сообщил о желающих одеть в лапти белорусов
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желающих вернуть страну под плетку и одеть в лапти, передает БЕЛТА.
Выступая на открытии мемориального комплекса на месте сожженной нацистскими оккупантами деревни Ола, Лукашенко сказал, что никогда не думал, что в мирной и независимой Белоруссии снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет.
По его словам, вокруг много людей, которые будут стараться «влезть» в дела Белоруссии — из зависти или потому что им не нравится белорусский народ, который проводит независимый курс.
«Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», — заявил Лукашенко и призвал граждан не расслабляться.
Ранее Лукашенко говорил о попытках устроить в Белоруссии майдан и «сломать страну».
Видео дня. Эскимо перестанут выпускать в США из уважения к эскимосам
Последние новости
В России зафиксировали 7728 новых случаев заражения коронавирусом В России зафиксировали 7728 новых случаев заражения коронавирусом Раскрыт ответ Шамиля Басаева на вопрос о сотрудничестве с ГРУ Раскрыт ответ Шамиля Басаева на вопрос о сотрудничестве с ГРУ Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 июня
В мире , СНГ , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Чеченцев возмутила прогулка чеченок с грузином
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Беременную избили из-за песни в Санкт-Петербурге
00:56
Беременную избили из-за песни в Санкт-Петербурге
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение