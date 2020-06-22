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Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
Зеленский не определился с отношением к Путину
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.
В интервью канадской газете Globe and Mail Зеленский отметил, что привержен переговорам о мире с президентом РФ, назвав их "очень запутанной и сложной" работой. "У меня не было времени выбрать, верить или не верить Владимиру Путину", — добавил он.
Зеленский также заявил, что, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. Он, в частности, указал на состоявшиеся несколько раз обмены пленными. "Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", — сказал украинский президент.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Комментарии 1
В мире , Ситуация в мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада
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