Зеленский не определился с отношением к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.

На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире.

В интервью канадской газете Globe and Mail Зеленский отметил, что привержен переговорам о мире с президентом РФ, назвав их "очень запутанной и сложной" работой. "У меня не было времени выбрать, верить или не верить Владимиру Путину", — добавил он.

Зеленский также заявил, что, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. Он, в частности, указал на состоявшиеся несколько раз обмены пленными. "Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий", — сказал украинский президент.