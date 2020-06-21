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Лукашенко заявил, что Белоруссия не допустит возрождения идей нацизма 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Лукашенко пообещал не допустить возрождения нацизма
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным противостоять попыткам фальсификации итогов Великой Отечественной войны и возрождению идей нацизма. С таким заявлением белорусский лидер выступил в воскресенье, открывая в Светлогорском районе Гомельской области мемориальный комплекс "Ола".
"Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей", — отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.
Белорусский лидер подчеркнул важность сохранения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны.
"Сейчас, когда подвиг нашего народа ставится под сомнение, мы делаем все, чтобы те, кто до сих пор считает, что Гитлер "нес славянам цивилизацию", усвоили истину. В глазах врага белорусы, украинцы и русские не были людьми. Фашисты пришли на наши земли, чтобы по приказу фюрера найти "человеческий материал", который будет возделывать поля и кормить великую германскую нацию", — отметил президент.
Обращаясь к участникам церемонии, президент напомнил, что "здесь, в деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти 2 тыс. человек, больше половины из которых дети". "Это 12 Хатыней", — сказал Лукашенко.
В январе 1944 года фашисты подожгли дома жителей деревни Ола, а пытавшихся сбежать людей расстреливали. В результате карательной операции было расстреляно и сожжено 1758 мирных жителей, в том числе 950 детей.
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В мире , Александр Лукашенко
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