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Киевлян напугал появившийся над городом гигантский «гриб-НЛО» (ФОТО) 

Luga1news.ru 32 минуты назад
Киевлян напугал гигантский «гриб-НЛО»
Фото: РИА Новости
Вечером в пятницу над Киевом появилось огромное облако, по своей форме напоминающее огромный гриб. И, несмотря на ветер, оно не двигалось.
Многие пользователи разместили фото явления, а некоторые выразили опасения, что это может быть связано с промышленной деятельностью или даже с НЛО. «Я уже думала, что нас летают спасать инопланетян», «Многие подумали, что НЛО», «Как НЛО… может инопланетяне из другой галактики…?» — частично с долей иронии, а частично серьезно высказались украинские пользователи.
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Однако на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям появилось сообщение, что опасаться происходящего не стоит. Это явление называется «наковальня», такие облака образуются крайне редко.
«Нечасто встречается и образуется на гребне ветреных волн, которые происходят в результате преодоления ветра препятствий», — утверждают в госслужбе.
Ранее такие облака были замечены в Виннице, Киевской и Тернопольской областях, говорится в сообщении.
«Признавайтесь, кто успел испугаться?» — спросили представили ЧС киевлян.
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В мире , Украина , Киев
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