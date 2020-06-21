Киевлян напугал гигантский «гриб-НЛО»

Вечером в пятницу над Киевом появилось огромное облако, по своей форме напоминающее огромный гриб. И, несмотря на ветер, оно не двигалось.

Многие пользователи разместили фото явления, а некоторые выразили опасения, что это может быть связано с промышленной деятельностью или даже с НЛО. «Я уже думала, что нас летают спасать инопланетян», «Многие подумали, что НЛО», «Как НЛО… может инопланетяне из другой галактики…?» — частично с долей иронии, а частично серьезно высказались украинские пользователи.

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Однако на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям появилось сообщение, что опасаться происходящего не стоит. Это явление называется «наковальня», такие облака образуются крайне редко.

«Нечасто встречается и образуется на гребне ветреных волн, которые происходят в результате преодоления ветра препятствий», — утверждают в госслужбе.

Ранее такие облака были замечены в Виннице, Киевской и Тернопольской областях, говорится в сообщении.

«Признавайтесь, кто успел испугаться?» — спросили представили ЧС киевлян.