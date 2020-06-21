Япония неожиданно отказалась от системы ПРО США

Правительство Японии в ходе намеченного на предстоящую неделю заседания совета национальной безопасности намерено аннулировать план по размещению американских наземных систем противоракетной обороны Aegis Ashore, передает телеканал NHK.

"Премьер-министр Синдзо Абэ и ответственные министры с высокой вероятностью проведут совет национальной безопасности страны на этой неделе и аннулируют план размещения", — отмечает телеканал со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Ранее на этой неделе глава японского министерства обороны Таро Коно заявил об остановке процесса развертывания наземных систем ПРО в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе до 2023 года, радиус этих систем, как ожидалось, мог бы покрывать всю страну. Министр аргументировал это тем, что коррективы, необходимые для того, чтобы обеспечить падение ракетных ускорителей после запуска строго в границах полигона, а не на жилые кварталы, потребуют слишком больших финансовых затрат и времени.

После этого в рядах парламентариев развернулось обсуждение о том, каким образом можно было бы заполнить образовавшийся "оборонный вакуум". Одним из вариантов стало предложение о приобретении крылатых ракет большой дальности. Также было не ясно, является ли решение правительства Японии временным или же окончательным.

США, в свою очередь, заявили о том, что считают план размещения в Японии наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore "остановленным", но не отмененным. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что дальнейшая стратегия безопасности страны будет рассмотрена этим летом.

Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов Aegis Ashore было принято правительством страны в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.

Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора.