В Дании раскритиковали статью Путина о войне 

Журналист датского издания «Berlingske» Эмиль Роттбёлль прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. Своим мнением он поделился в авторской колонке.

«Будь Путин историком, эта статья никогда бы не прошла рецензирование. Но он и не историк. Он просто излагает идеологические стереотипы в поддержку своих поверхностных претензий на величие — ведь он пытается обессмертить своё правление. Я ставлю «неуд»», — приводит он слова историка Сергея Радченко из Кардиффского университета в Уэльсе в своем материале.

Кроме того, Роттбёлль назвал статью российского лидера «9 000 слов лжи». Журналисту не понравилось упоминание о том, что немалую роль в развязывания Второй мировой войны сыграл Мюнхенский сговор между Германией, Великобританией, Францией и Италией, результатом которого стал раздел Чехословакии.