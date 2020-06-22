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В Дании раскритиковали статью Путина о войне 

Аргументы Недели и ещё 21 57 минут назад
В Дании раскритиковали статью Путина о войне
Фото: РИА Новости
Журналист датского издания «Berlingske» Эмиль Роттбёлль прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне. Своим мнением он поделился в авторской колонке.
«Будь Путин историком, эта статья никогда бы не прошла рецензирование. Но он и не историк. Он просто излагает идеологические стереотипы в поддержку своих поверхностных претензий на величие — ведь он пытается обессмертить своё правление. Я ставлю «неуд»», — приводит он слова историка Сергея Радченко из Кардиффского университета в Уэльсе в своем материале.
Кроме того, Роттбёлль назвал статью российского лидера «9 000 слов лжи». Журналисту не понравилось упоминание о том, что немалую роль в развязывания Второй мировой войны сыграл Мюнхенский сговор между Германией, Великобританией, Францией и Италией, результатом которого стал раздел Чехословакии.
Ранее посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина.
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Комментарии 17
В мире , Сергей Радченко , Владимир Путин , Госдеп США , Дания
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