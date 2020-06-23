Сразу 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19

Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh.

По сообщению радиостанции, число положительных тестов на коронавирус составило 1553. Глава местных властей Свен-Георг Аденауэр заявил, что речь может пойти о введении в округе Гютерсло режима самоизоляции, аналогичную точку зрения высказал и глава минздрава Северного Рейна-Вестфалии.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тысяч человек, которые работали на территории предприятия. Все школы и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. Сейчас предприятие не работает.

В Германии в последние дни отмечаются локальные вспышки COVID-19. По состоянию на понедельник базовый коэффициент репродукции коронавируса в стране, показывающий скорость его распространения в популяции, составляет, по данным института Роберта Коха, 2,76. При этом в институте ранее неоднократно указывали на базовый показатель репродукции как один из ключевых показателей для корректировки действий властей в борьбе с эпидемией. Снижение показателя ниже единицы медики называли необходимым условием для смягчения ограничительных мер.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.