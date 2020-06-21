Лидер протестов в Лондоне требует встречи с Джонсоном 

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Лидер протестов против расизма и полицейского произвола в Лондоне актриса Имарн Айтон требует встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном , сообщает Reuters.

Айтон отметила, что является человеком, который стоит во главе 20 тысяч человек на каждой акции протеста.

"Все остальные, кажется, общаются со мной, кроме Бориса, поэтому я хотела бы поговорить", — заявила глава протестующих.

В Лондоне проходят акции против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в США.