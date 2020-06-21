Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер протестов в Лондоне требует встречи с Джонсоном 

Газета.Ru и ещё 1 55 минут назад
Лидер протестов в Лондоне требует встречи с Джонсоном
Фото: Reuters
Лидер протестов против расизма и полицейского произвола в Лондоне актриса Имарн Айтон требует встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Reuters.
Айтон отметила, что является человеком, который стоит во главе 20 тысяч человек на каждой акции протеста.
"Все остальные, кажется, общаются со мной, кроме Бориса, поэтому я хотела бы поговорить", — заявила глава протестующих.
В Лондоне проходят акции против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в США.
Видео дня. Москву затопило
Газета.Ru: последние новости
Начальник Генштаба Греции пригрозил "сжечь" вторгшихся в страну Начальник Генштаба Греции пригрозил "сжечь" вторгшихся в страну Эрдоган заявил, что Турция "потеряла позиции" в борьбе с COVID-19 Эрдоган заявил, что Турция "потеряла позиции" в борьбе с COVID-19 Прокурор по делу двух адвокатов Трампа отказывается уходить в отставку Прокурор по делу двух адвокатов Трампа отказывается уходить в отставку
В мире , Европа , Борис Джонсон , Reuters , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Украине предрекли «донбасский сценарий»
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение