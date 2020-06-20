ВОЗ: число случаев коронавируса превысило 8,5 млн

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Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксирован 6271 летальный исход. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 456 973, заразившихся — достигло 8 525 042.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.