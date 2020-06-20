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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,5 миллиона 

РИА Новости 59 минут назад
ВОЗ: число случаев коронавируса превысило 8,5 млн
Фото: Reuters
Более 138 тысяч случаев заражения коронавирусом во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,5 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксирован 6271 летальный исход. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 456 973, заразившихся — достигло 8 525 042.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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