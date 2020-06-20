Турция «потеряла позиции» в борьбе с COVID-19

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Турция "потеряла позиции" в борьбе в распространением новой коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телевизионное обращение главы государства.

"Статистика за последние дни показывает, что мы потеряли свои позиции в борьбе с эпидемией", — заявил президент.

При этом Эрдоган подчеркнул, что соблюдение правил гигиены и дистанцирования позволит исключить коронавирус из турецкой повестки дня.