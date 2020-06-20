Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган заявил, что Турция «потеряла позиции» в борьбе с COVID-19 

Газета.Ru 40 минут назад
Турция «потеряла позиции» в борьбе с COVID-19
Фото: Reuters
Турция "потеряла позиции" в борьбе в распространением новой коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телевизионное обращение главы государства.
"Статистика за последние дни показывает, что мы потеряли свои позиции в борьбе с эпидемией", — заявил президент.
При этом Эрдоган подчеркнул, что соблюдение правил гигиены и дистанцирования позволит исключить коронавирус из турецкой повестки дня.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Москву затопило
Газета.Ru: последние новости
Бабарико предъявлено уголовное обвинение Бабарико предъявлено уголовное обвинение В Германии появился первый памятник Ленину В Германии появился первый памятник Ленину Стало известно о самочувствии заразившемся коронавирусом Назарабаеве Стало известно о самочувствии заразившемся коронавирусом Назарабаеве
В мире , Ближний Восток , ВОЗ , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину захлестнула вторая волна коронавируса
Украину захлестнула вторая волна коронавируса
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
На Земле зародился новый континент
На Земле зародился новый континент
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Украине предрекли «донбасский сценарий»
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение