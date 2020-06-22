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В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
В Армении число случаев COVID-19 достигло 20 588
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 320 и достигло 20588, еще 10 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В воскресенье власти республики сообщали о 20268 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 350 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 20588 случаев коронавируса. Вылечился 9131 пациент. Скончались 360 человек", — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10980 пациентов, проведены 96843 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллионов случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19
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