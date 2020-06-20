Греция пообещала сжечь турецких интервентов

Начальник генерального штаба сил национальной обороны Греции Константинос Флорос пообещал, что страна ответит на любые агрессивные действия Турции и готова сжечь всех, кто вторгнется на территорию государства.

Генерал прокомментировал ситуацию в Эгейском море и на греко-турецкой границе у города Эврос, через который в Евросоюз попадают проходящие через Турцию беженцы. Флорос допустил возможность пограничного конфликта, если Анкара «пересечёт красные линии», пишет «Газета.ru».

Того, кто ступит на греческую землю, мы вначале сожжем, а затем будем спрашивать, кто это, — пригрозил начальник генштаба.