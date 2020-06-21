Бандеровский тайник 70-летней давности нашли на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности. Об этом сообщает ТСН.
Тайник был обнаружен в городе Мостиска Львовской области. В нем были обнаружены документы, книги и журналы "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*).
Кроме того, среди документов был найден военный билет сотрудника НКВД, который мог "пытаться прорваться в ряды" ОУН-УПА*.
Найденные документы, датированные 1940 — 1950 годами, были переданы в краеведческий музей города, их ожидают реставрационные работы.
ОУН-УПА является запрещенной на территории России экстремистской организацией.