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В Молдавии могут продлить режим ЧП из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В Молдавии могут продлить режим ЧП
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник не исключил, что режим ЧП в области здравоохранения, введенный в республике из-за коронавируса, будет продлен.
В Молдавии 15 мая подошел к концу период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса, и с 16 мая власти ограничили этот режим лишь областью здравоохранения. С 15 июня республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
"В мае был введен режим ЧП в области здравоохранения, он закончится 30 июня. Однако во вторник соберется Национальная комиссия по общественному здравоохранению, которая обсудит вопрос продления этого режима. Возможно, он будет продлен", — заявил Кику.
Ранее власти Молдавии сообщили о 14,2 тысячи зарегистрированных случаях коронавируса, 473 из которых стали летальными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , ВОЗ , Молдова
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