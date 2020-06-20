Появились подробности о состоянии Назарбаева

Стало известно о состоянии здоровья первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его пресс-секретарь Айдос Укибай рассказал, что политик-ветеран чувствует себя хорошо, передает Tengrinews.
«Болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов, характерных для КВИ, не замечено. Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И, по их данным, поводов для беспокойства нет», — сказал Укибай.
По его словам, с лидерами других стран политик общается дистанционно. Ему уже поступили теплые пожелания о выздоровлении от Владимира Путина (как письменно, так и в ходе телефонного разговора), Реджепа Эрдогана, Майка Помпео.
«Рамблер» сообщал, что 18 июня, стало известно о положительном тесте Назарбаева на COVID-19.
В июле этого года Назарбаеву исполнится 80 лет. Он самый опытный государственный деятель на пространстве бывшего СССР, бывший член политбюро ЦК КПСС, председатель Верховного Совета Казахской ССР. Год назад Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Он правил республикой 29 лет, 8 месяцев и 26 дней и оставил за собой пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана, председателя правящей партии «Нур Отан». Также Назарбаев носит титул «Лидер нации».