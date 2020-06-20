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В Саудовской Аравии отменят комендантский час 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Саудовской Аравии отменят комендантский час
Фото: РИА Новости
Власти Саудовской Аравии объявили об отмене с воскресенья комендантского часа, введенного ранее из-за пандемии коронавируса.
"С 6.00 воскресенья (совпадает с мск) отменяется запрет на передвижения во всех городах королевства", — сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД Саудовской Аравии.
Также разрешается возобновить работу всех ранее закрытых коммерческих объектов с условием соблюдения мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение дистанции. Также запрещены собрания более 50 человек.
При этом границы страны продолжают оставаться закрытыми, международное авиасообщение также приостановлено.
Минздрав королевства сообщил о регистрации 3941 нового случая коронавируса, всего в стране более 154 тысяч случаев. Скончались от заболевания 1230 человек.
Несмотря на непрерывное увеличение числа заболевших коронавирусом в Саудовской Аравии, министр туризма королевства Ахмед аль-Хатыб сообщил ранее телеканалу "Аль-Арабия", что власти готовы возобновить внутренний туризм в королевстве с конца месяца Шавваль мусульманского календаря (21 июня — ред.), если получат на это разрешение министерства здравоохранения, поскольку более 80% саудовцев выразили желание провести это лето у себя на родине в отличие от предыдущих годов, когда они летом, в основном, выезжали на отдых за границу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , МВД , Саудовская Аравия
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