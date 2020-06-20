Ветром надуло: почему белорусы выходят на улицы

Главный соперник Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико оказался в СИЗО КГБ и обвиняется в тяжком экономическом преступлении — выводе за рубеж миллионов долларов. Вместе с ним арестован и его сын Эдуард, руководитель предвыборного штаба отца. При этом в спецслужбе Белоруссии намекнули, что к делу могут быть причастны и люди из руководства российского «Газпрома» . Сам Лукашенко ограничился заявлениями про маски, которые наконец-то сорвали с кукол и их кукловодов, намекая на иностранное вмешательство. Однако, судя по всему, сами белорусы видят события иначе. Тысячи людей вышли на улицы с требованиями отпустить Бабарико и еще одного ранее задержанного соперника Лукашенко. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

Быстрая спецоперация

События вокруг Бабарико начали разворачиваться стремительно как раз накануне завершения этапа сбора подписей — претендентам на пост президента надо собрать более 100 тысяч подписей, чтобы получить право участвовать в выборах. Экс-председатель правления «Белгазпромбанка» успел получить более 400 тысяч.

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подписей собрал Виктор Бабарико для регистрации в качестве кандидата на пост президента. Проходной барьер составлял 100 тысяч подписей

18 июня, за день до завершения приема документов в ЦИК , в штабе Бабарико сообщили, что он пропал вместе с сыном Эдуардом. Позже «Белтелерадиокомпания» (АТН) распространила сообщение, что участник президентской гонки и его сын находятся на допросе в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК). Адвокатов к ним так и не пустили по причине того, что в здании якобы проводятся «учения» неуточненнного характера. Одновременно следователи пришли с обыском в дом Бабарико в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска . К особняку приехали служебные машины, вокруг него дежурили вооруженные люди в масках и милицейской форме.

В итоге Виктора Бабарико задержали как подозреваемого по делу «Белгазпромбанка». Обыски в самой организации прошли еще неделю назад.

Согласно версии следствия, Бабарико, 20 лет руководивший банком, организовал преступную схему по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В КГК сообщили, что со счета кредитной организации в латвийский банк ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США. Сопернику Лукашенко вменяют воздействие на свидетелей и сокрытие улик. Всего по делу задержано более 20 человек.

Генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела несли угрозу национальной безопасности и против них также возбуждено уголовное дело по подозрению в создании преступной организации. Как подчеркнули в КГК, практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении бывшего руководителя «Белгазпромбанка», который считается организатором. Его сын проходит по делу как соучастник: Бабарико-младший является основателем фандрайзинговой платформы MolaMola, а «Белгазпромбанк» был ее расчетной финансовой организацией. Избирательные счета Бабарико заблокировали еще за день до задержания, 17 июня, а 18 июня наложили арест на все его имущество и на имущество сына.

Для самого Бабарико арест явно не был неожиданностью. Он начал готовиться к нему сразу после обысков в «Белгазпромбанке». «Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня», — отмечал соперник Лукашенко в интервью РБК.

Это не просто кампания устрашения. Это — рейдерский захват, причем со стороны государства, нарушающий не только внутреннее законодательство, но и международные договоры. Не предполагал такого масштаба и такого страха, который наведут выборы на действующую власть — Виктор Бабарико

Комментировать суть уголовного дела он не стал, ссылаясь на то, что больше не является сотрудником банка, но подчеркнул, что даже будучи в СИЗО, сможет участвовать в выборах. Более того, этот сценарий он продумал еще до выдвижения своей кандидатуры. По словам Бабарико, согласно закону его могут отстранить от участия в выборах только при наличии судимости, а провести суд до дня голосования 9 августа невозможно по процессуальным причинам.

Очевидная связь

Произошедшее уже прокомментировал еще один соперник Лукашенко на выборах — его бывший помощник в сфере науки и технологий, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, который успел собрать более 200 тысяч подписей избирателей и держится в районе третьего места в президентской гонке.

Цепкало также успел оказаться в центре скандала во время избирательной кампании. Во время одного из совещаний Лукашенко позволил оскорбительное высказывание в адрес соперника и сравнил его со свиньей. По словам президента Белоруссии, «от такого хряка, как этот человек, будут мертворожденные поросята», ведь «качество поросят не зависит от свиноматки». Пользователи соцсетей заметили, что оскорбление носит недопустимо личный характер: Лукашенко намекал, что семья Цепкало в свое время использовала метод искусственного оплодотворения.

В тот раз Цепкало не стал ввязываться в скандал. Он аккуратно заявил, что ожидал подобного поведения, и напомнил избирателям, что хочет искоренить «заносчивость, грубость, высокомерие» в белорусской политике. В случае с Бабарико Цепкало тоже предпочел обойтись без резких высказываний, но однозначно осудил произошедшее.

«Мы выступаем за честную, справедливую игру, честные выборы. Должны быть одинаковые, честные, справедливые и прозрачные правила», — сказал он и напомнил, что выступает против арестов за экономические преступления.

Цепкало также согласился с тем, что задержание Бабарико и другого возможного соперника Лукашенко, блогера Сергея Тихановского, последовательными и спланированными действиями.

По крайней мере, это выглядит так. Похоже, в глазах большей части населения Беларуси это (задержание двух соперников Лукашенко, пользовавшихся популярностью — прим. «Ленты.ру») выглядит как звенья одной цепи — Валерий Цепкало, о задержаниях Сергея Тихановского и Виктора Бабарико

Его слова подтверждают массовые выступления, сопровождающие оба ареста. По данным Telegram-канала NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, в Минске после задержания Бабарико собралась живая цепь протестующих, а проезжающие мимо машины сигналили. Более того, когда сотрудники ГАИ попытались оштрафовать одного из сигналивших водителей, к ним подошли митингующие и начали хлопать. Судя по опубликованным с места видеозаписям, милиция в этот момент ничего не сделала.

Аналогичным образом горожане поступали, когда мимо них проезжали автозаки. В итоге в городе собрались пробки, и ГАИ перекрыло дороги, однако граждане продолжали стоять вдоль улиц и скандировать «Выпускай!». И, очевидно, это относилось не только к Бабарико-старшему и его сыну, но и еще к одному сопернику Лукашенко, которого уже назвали политзаключенным.

3 км

составила длина живой цепи протестующих против задержания Бабарико жителей Минска. Повторная акция протеста пройдет уже в нескольких городах Белорусии

Блогера Сергея Тихановского задержали еще 29 мая в Гродно. 15 мая ЦИК отказал ему в регистрации, сославшись на неправильное оформление документов — отсутствие подписи в заявлении. Возможный кандидат не смог поставить ее, так как отбывает административный арест за акцию протеста против интеграции с Россией. Митинг прошел еще в декабре 2019 года, однако задержали блогера только 6 мая 2020-го и посадили под арест на 15 суток. Поэтому на выборах будет баллотироваться его жена Светлана.

Тихановский вышел на свободу 21 мая, а уже через неделю на масштабной акции в поддержку своей жены снова оказался в наручниках. Очевидцы тогда заявили о провокации: они видели какую-то женщину, которая подозрительно навязчиво вела себя с блогером, а затем подозвала милицию. После этого один милиционер упал и на месте происшествия тут же появился ОМОН. Сергею и нескольким его сторонникам предъявили обвинения в применении насилия к сотрудникам правопорядка, за что «нарушителям» грозит шесть лет тюрьмы. Позже блогера обвинили еще в препятствовании работе ЦИК.

После событий в Гродно штаб Светланы Тихановской отметил, что очереди в пункты сбора подписей только выросли: так, в те же выходные ее команда приняла сразу пять тысяч избирателей. Однако выросло и число задержанных сторонников Тихоновских. Так, 9 июня блогера Владимира Цыгановича (MozgON) силой вытащили из машины и без объяснения причин отвезли в РОВД , активисты в других городах получают административные аресты.

Передо мной выбор: дети или дальнейшая борьба. Выбор очевиден. Светлана Тихановская, о поступающий ей и ее семье угрозах

Самой Светлане Тихановской начали поступать угрозы. Когда женщина сдавала подписи в Гомеле, ей позвонили с неизвестного номера и стали угрожать ей и детям, требуя выйти из предвыборной гонки. Соперница Лукашенко записала видеообращение к своим сторонникам, где попросила их принять любое ее решение в данной ситуации и подчеркнула, что ее супруг не хотел бы, чтобы они сдавались. Позже Светлана все же сообщила, что не покинет президентскую гонку, несмотря на угрозы.

Куклы и кукловоды

На следующий день после задержания Бабарико Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти предотвратили Майдан. По его словам, в Минске уже давно наблюдали за тем, как «определенные силы» пытаются реализовать план дестабилизации республики, и их удалось опередить благодаря решительным действиям спецслужб. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что не сдаст неназванным силам страну.

Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси. Александр Лукашенко, о деле «Белгазпромбанка» и вероятном иностранном вмешательстве в выборы

«Кукольная» метафора в этом деле звучит уже второй раз. Впервые ее использовал в день задержания Бабарико глава Комитета госконтроля Иван Тертель. Он предположил, что «кукловоды, стоящие за его деятельностью», могут опасаться, что в руки белорусским спецслужбам попадут доказательства их причастности к преступной деятельности, которой занимался «Белгазпромбанк». Чиновник подчеркнул, что «кукловодами» могут быть «большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше».

Лукашенко и раньше допускал двусмысленные замечания о вмешательстве в белорусские выборы неназванных грозных сил — очевидно, небелорусского происхождения. Еще 1 июня, то есть после задержания первого своего соперника, он обратился к руководителю КГБ с пространной и изобилующей метафорами речью о желании отдельных «ветродуев» устроить «майданчики» в преддверии дня голосования. По словам главы государства, ветры на белорусскую землю всегда «дули с разных сторон», теперь же они дуют «не с той стороны, откуда хотелось бы», но в Минске готовы к любым сменам ветров.

После рассуждений о ветрах и кукловодах Россия обратила внимание на практически прямое обвинение чиновников госкорпорации в преступных махинациях, прозвучавшее от КГК Белоруссии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такие заявления в адрес международных компаний не могут быть голословными и должны подкрепляться аргументами. Он также напомнил, что «Белгазпромбанк» обслуживает интересы российской стороны.

Интересы российских компаний, тем более наших экономических гигантов, конечно, всегда находятся под защитой российского государства. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремляо заявлениях по поводу причастности руководства «Газпрома» к делу против Бабарико

Однако, по словам пресс-секретаря президента России, Москва считает само задержание Бабарико внутренним делом, а от оценок избирательной кампании воздержится до официальных выводов международных наблюдателей. Кроме того, личные переговоры с Лукашенко провел и российский лидер Владимир Путин . Стороны договорились встретиться в Москве для обсуждения экономических вопросов, суть которых не раскрывается.

Споры по экономическим вопросам между Москвой и Минском продолжаются с конца 2018 года. Камнем преткновения стали цены на нефть и газ — из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли энергоносители стали поступать в Белоруссию по общемировым ценам. Россия настаивает, что вопрос скидок можно рассматривать только после продолжения интеграции в рамках договора о Союзном государстве, который был заключен еще 20 лет назад. В Минске заняли принципиальную позицию — сначала скидки, затем интеграция. Лукашенко неоднократно указывал, что не собирается жертвовать суверенитетом своей страны, хотя Союзное государство предполагает в первую очередь объединение экономическое. Пока нефть и газ поставляются в Белоруссию по временным контрактам, окончательное соглашение должно было быть достигнуто к концу 2019-го, но споры длятся до сих пор.

Заинтересовались делом «Белгазпромбанка» и в Евросоюзе . В день задержания Бабарико 18 июня, в МИД Белоруссии вызвали всех послов стран ЕС. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в заседании участвовал и сам глава КГК Иван Тертель. Участники встречи не дали комментариев, но, судя по заявлению Внешнеполитической службы ЕС от 19 июня, представителей западных стран не удалось убедить в полной беспристрастности белорусского правосудия. Брюссель настаивает на объективном расследовании дела «Белгазпромбанка» и немедленном освобождении соперника Лукашенко, призывает белорусские власти «гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату».

Неутешительная статистика

Этап сбора подписей в президентской гонке сегодня официально завершился. Теперь ЦИК до 14 июля будет проверять предоставленные данные и, вероятно, отсеивать недостоверные подписи, а возможные кандидаты в президенты — пытаться оспаривать эти решения.

Штаб Бабарико еще до его задержания успел сдать около 150 тысяч подписей из заявленных 426 тысяч. У Лукашенко сдано 364 тысячи из заявленных 1,5 миллиона — цифра колоссальная по сравнению с остальными. При этом, согласно данным директора Института социологии Национальной академии наук (НАН) Геннадия Коршунова, уровень доверия к президенту в столице оказался весьма невысоким — менее 30 процентов.

24%

составлял официальный рейтинг доверия Лукашенко в Минске в марте-апреле, то есть до и в разгар пандемии коронавируса. Социологи проведут новое исследование

Социологи подчеркнули, что данные собирались в марте-апреле и их требуется актуализировать. «Пробуем начать новое исследование. Потому что предыдущее закончили как раз в очень рисковый период — я имею в виду коронавирус», — сказал Коршунов. Очевидно, директор института имел в виду период, когда в Белоруссии активно распространялась информация о переполненных инфекционных больницах и манипулировании статистикой, а граждане подали петицию в ВОЗ с требованием немедленно ввести карантин. Организация направила в Минск свою миссию и затем неоднократно настаивала на том, чтобы ввести меры, однако Лукашенко отказался, мотивируя это нежеланием нанести урон экономике.

Ранее появились слухи о том, что рейтинг действующего президента и вовсе держится в районе трех процентов, однако эти данные позже опровергли.

К вечеру 19 июня на улицах Минска и других городов Белоруссии, например, Орше, Лиде и Бобруйске, снова начали выстраиваться живые цепи в поддержку задержанных соперников Лукашенко и их сторонников. Акции протеста координируют сторонники Тихановского в Telegram-канале «раЗАм!», где раньше блогер публиковал свои антикоррупционные расследования в рамках проекта «Страна для жизни». Теперь он используется для информирования избирателей.

В официальных аккаунтах Бабарико нет призывов, однако он фактически прокомментировал заранее события вокруг своего ареста в интервью РБК, сославшись на «замечательную книжку» «Восстание масс».

Ни один диктатор даже кровью не может удержать большинство. И правда состоит в том, что (…) электоральное большинство все эти 26 лет было у действующей власти. Но вот с ситуацией, когда меньше 50 процентов (поддержки у власти), никогда еще никто не справлялся. И я думаю, что мы уже соберем больше 50 процентов. Виктор Бабарико, о шансах победить на выборах президента Белорусии

Команда Бабарико продолжает работать и сделала новый решительный ход в борьбе за власть — объявила сбор инициативной группы для проведения республиканского референдума о возвращении первоначальной редакции Конституции Республики Беларусь 1994 года. Чем ответит Лукашенко своим противникам, которые, даже будучи в заключении, не собираются сдаваться, — пока неясно. И участники протестных акций в Минске уже сообщают, что в центр столицы стягивают милицейскую спецтехнику, перекрывают парковки и центральные улицы, возникли проблемы с мобильным интернетом, а после начались и задержания. Очевидно, президент намерен выполнить свои многократные обещания действовать максимально жестко.