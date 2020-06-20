Итальянского сенатора Мауричио Гаспарри возмутило решение Евросоюза продлить антироссийские санкции еще на полгода.

«Путин — друг Запада и уж точно не враг, которого нужно бойкотировать», — считает политик.

Гаспарри заявил, что вместо помощи странам, пострадавшим от коронавируса, Европа продолжает «вредить друзьям». По его словам, в нынешнее время правильным решением был бы шаг к сплоченности и поддержке.