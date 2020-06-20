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Сенатор из Италии напомнил, что Россия — друг Европы 

Аргументы Недели 58 минут назад
Итальянского сенатора Мауричио Гаспарри возмутило решение Евросоюза продлить антироссийские санкции еще на полгода.
«Путин — друг Запада и уж точно не враг, которого нужно бойкотировать», — считает политик.
Гаспарри заявил, что вместо помощи странам, пострадавшим от коронавируса, Европа продолжает «вредить друзьям». По его словам, в нынешнее время правильным решением был бы шаг к сплоченности и поддержке.
«Невероятное заявление Меркель! Вместо того чтобы наращивать помощь странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, Европа решает продлить еще на шесть месяцев санкции в отношении России», — высказался Гаспарри.
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
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В мире , Видео , ЕС , Италия
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