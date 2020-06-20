Лукашенко оправдался перед женщинами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко , беседуя с женщинами во время рабочей поездки в Могилевскую область, объяснил свои слова о неготовности женщин возглавить республику. Видео разговора главы государства с пенсионерками опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не то, что я не уважаю женщин. Если бы не было женщин, я бы не был президентом», — сказал Лукашенко.

«Вы наш президент», — призналась одна из многочисленных пенсионерок из присутствовавших на встрече.

В конце мая Лукашенко заявил, что Конституция Белоруссии не подходит под женщину-президента и что белорусское общество «не созрело» для того, чтобы голосовать за женщину. Он привел в пример Далю Грибаускайте , которая с 2009 по 2019 год была президентом Литвы: «Пришла, поулыбалась, посидела и пошла, ни за что не отвечает».

Согласно открытым данным, за десять лет правления Грибаускайте средняя зарплата в Литве выросла с 620 до почти тысячи евро. За тот же срок в Белоруссии этот показатель вырос с примерно 360 до 470 долларов США.